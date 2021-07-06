Металлург вывел из обращения номер Сергея Мозякина

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» вывел из обращения десятый номер, под которым выступал Сергей Мозякин, как признание уникальных достижений хоккеиста. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В понедельник стало известно, что Мозякин решил завершить профессиональную карьеру. Контракт 40-летнего нападающего с «Металлургом» истек 30 апреля 2021 года.

Мозякин играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с момента ее основания. Хоккеист выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Он лучший бомбардир (928 очков), снайпер (419 голов), ассистент (509 передач) в истории КХЛ и обладатель множества рекордов России по хоккею с шайбой.