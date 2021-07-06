Зарипов не собирается завершать карьеру хоккеиста

Александр Черных, агент российского нападающего Дениса Зарипова, рассказал, что его клиент не собирается завершать свою спортивную карьеру.

«Могу сказать, что Данис не планирует завершать карьеру, мы обсуждаем контракт с «Ак Барсом». Я думаю, скорее всего, он подпишет однолетнее соглашение. Пока все в стадии переговоров, но у нас с «Ак Барсом» уже есть многолетнее плодотворное сотрудничество, и поэтому, думаю, мы придем к общему знаменателю», - приводит слова Черныха ТАСС.

Напомним, что в прошлом сезоне Зарипов также выступал за казанскую команду, в составе которой набрал 23 (7+16) очка в 35 играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и принял участие в пяти матчах Кубка Гагарина.