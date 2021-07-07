КХЛ представит календарь на новый сезон 9 июля

КХЛ составила календарь матчей сезона-2021/2022.

Как сообщает официальный сайт лиги, 8 июля будет представлено расписание первых домашних матчей команд, а 9-го будет опубликован полный календарь.

Добавим, что в регулярном чемпионате примут участие 29 команд. Они проведут по 56 матчей. По одной встрече дома и в гостях с каждым клубом (46 игр), а также по игре дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10).

Регулярный чемпионат КХЛ в следующем сезоне начнется 1 сентября матчем за Кубок Открытия между омским «Авангардом» и московским ЦСКА, а завершится 1 марта 2022 года. Плей-офф начнется 4 марта 2022 года.