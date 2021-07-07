Романов сыграет в пятом матче финала Кубка Стэнли

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов примет участие в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй».

Как сообщает в своем твиттере журналист Арпон Басу, 21-летний хоккеист выйдет на лед в паре с Бреттом Кулаком. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Романов провел лишь три матча, но в последнем из них он забросил шайбу. Россиянин отличился в четвертой игре с «Тампой».

Напомним, что счет в финальной серии «Монреаль» уступает - 1-3. Пятый матч состоится в ночь на 8 июля. Начало в 3:00 по московскому времени.