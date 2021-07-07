Шалунов все еще находится в сфере интересов «Чикаго»

«Чикаго» не оставляет попыток подписать контракт с российским нападающим Максимом Шалуновым.

Как сообщает издание The Athletic, «Блэкхокс» рассматривают 28-летнего хоккеиста, как игрока основного состава команды на сезон-2020/2021. Отмечается, что сам Шалунов пока раздумывает над предложением карьеры.

Добавим, что в минувшем сезоне Шалунов играл за ЦСКА. В 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 35 (18+17) очков. В Кубке Гагарина Максим провел 22 игры, в которых отметился 18 (12+6) очками.