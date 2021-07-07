«Чикаго» готов предложить Задорову зарплату три с половиной миллионов долларов за сезон

Стало известно о деталях переговорах «Чикаго» с российским защитником Никитой Задоровым.

Как сообщает The Athletic, 26-летний хоккеист просил новое пятилетнее соглашение с зарплатой 5,85 миллионов долларов за сезон. В «Блэкхоукс» не согласились с требованиями Задорова. Клуб НХЛ готов предложить россиянину четырехлетний контрак с зарплатой три с половиной миллиона в год.

Отметим, что летом у Никиты заканчивается контракт, по которому он получает 3,2 млн за сезон.

В текущем сезоне защитник провел в регулярном чемпионате НХЛ 55 матчей, в которых набрал 8 (1+7) очков.