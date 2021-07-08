«Тампа» обыграла «Монреаль» и во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли

Операция «Лев-Кунц». Почему бы не отдать наш футбол в управление немцам?

Подозрительно много немецких фамилий произносится применительно к российскому футболу в последние дни. Уж не хочет ли РФС сделать глобальную ставку на специалистов из Германии? А что, это был бы хороший шаг.