«Тампа» обыграла «Монреаль» и во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли

Хоккеисты «Тампа-Бэй» одержали победу над «Монреалем» в пятом матче финальной серии плей-офф и стали обладателями Кубка Стэнли сезона-2020/21.
Единственную шайбу в этой встрече на 34-й минуте забросил нападающий Росс Колтон.
Добавим, что российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 22 броска и записал на свой счет «сухой» матч.
Таким образом, «Тампа» выиграла серию до четырех побед со счетом 4-1 и во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В прошлом сезоне команда стала обладателем трофея, в решающей серии обыграв «Даллас» (4-2).
источник: «Советский спорт»