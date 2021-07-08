«Он просто лучший». Кучеров – об игре Василевского в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров оценил игру голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского в финале Кубка Стэнли.

- Васи сыграл на выдающемся уровне. Каждый день я говорил ему: «Ты - MVP, ты лучший игрок плей-офф!» И продолжаю ему это говорить. Он просто лучший. Сегодня он снова стоял на голове. Оставил нас в игре. И снова сделал шатаут. Невероятно. Больше тут не скажешь, - приводит слова Кучерова пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в ночь на четверг «Тампа-Бэй» выиграла Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Монреаль» (4-1). Василевский сыграл в 23 матчах плей-офф, одержал 16 побед и провел пять матчей «на ноль».