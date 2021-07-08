Кучеров играл в финальной серии Кубка Стэнли с переломом ребра

Дэн Мильштейн, агент российского нападающего «Тампы-Бэй» Никита Кучерова, рассказал, что его клиент в финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля» (4-1) играл с переломом ребра.

«Никита Кучеров в шестой игре против «Нью-Йорк Айлендерс» получил перелом девятого ребра. Он играл на уколах все эти матчи и не пропустил ни одного. Уколы должны были делать в госпитале, потому что это очень близко к легкому. Он играл через боль, не каждый смог бы выйти на лед после такой травмы», - приводит слова агента ТАСС.

Напомним, что в упомянутом матче Кучерова сначала толкнул в спину Скотт Мейфилд, после чего россиянин у борта получил силовой прием от Мэтью Барзэла.

Добавим, что сегодня «Тампа-Бэй» выиграла четвертую игру у «Монреаля» (1:0) и во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В прошлом сезоне команда стала обладателем трофея, в решающей серии обыграв «Даллас» (4-2).