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08 июля 11:31
автор: Максим Скороходов

Источник: Тарасенко попросил «Сент-Луис» обменять его в другой клуб

Россиянин недоволен действиями врачей «блюзменов»

Российский хоккеист «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко направил в клуб запрос на обмен в другую команду Национальной хоккей лиги (НХЛ), сообщает RT, ссылаясь на The Athletic.

По информации источника, Тарасенко оказался недоволен тем, что врачи его работодателя провели две неудачные операции на плече хоккеиста. Успешной оказалось лишь третье хирургическое вмешательство, которое было проведено уже в клинике Колорадо в 2020 году.

Помимо этого, 29-летний россиянин считает, что врачи «блюзменов» не сразу прислушались к нему, когда он жаловался на дискомфорт в плече.

В прошлом сезоне Тарасенко провел 24 матча регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф Кубка Стэнли нападающий забил два гола в четырех играх.

источник: «RT на русском»
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