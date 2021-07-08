«Спартак» подписал Кугрышева

Московский «Спартак» объявил о том, что подписал двухлетний контракт с российским нападающим Дмитрием Кугрышевым.

«Впечатления и эмоции только самые положительные – очень рад стать частью клуба «Спартак»! С нетерпением жду начала сборов и знакомства с новой командой. Ожидания от предстоящего сезона тоже только позитивные! Увидимся на хоккее!» - приводит слова Кугрышева пресс-служба красно-белых.

Последние три сезона нападающий провел в «Салавате Юлаеве». Что касается последнего года, то Кугрышев набрал 30 (8+22) очков в 57 играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и забил один гол в девяти матчах Кубка Гагарина.