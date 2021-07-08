ЦСКА и «Авангард» сыграют в матче открытия нового сезона КХЛ

ЦСКА и «Авангард» проведут первый матч нового сезона Континентальной Хоккейной Лиги, - об этом сообщает официальный сайт КХЛ.



В регулярном сезоне команды проведут 56 матчей - по одному домашнему и выездному матчу с каждой командой (46 игр) и еще одному домашнему и выездному матчу с пятью командами из своей конференции (10 игр).

Регулярный чемпионат начнется 1 сентября 2021 года матчем Кубка открытия между Авангардом и ЦСКА и завершится 1 марта 2022 года. Старт плей-офф запланирован на 4 марта 2022 года, а при необходимости - седьмой матч чемпионата финальной серии состоится 30 апреля 2022 года.