Сборная России выиграла менее 50 процентов матчей при Черчесове

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после 1792 дней пребывания в должности.

Под руководством специалиста сборная провела 57 матчей, в которых одержала 25 побед, потерпела 21 поражение и 11 раз сыграла вничью. За это время сборная забила 106 мячей и пропустила 85. Всего Черчесов задействовал в игре 71 футболиста.

Напомним, технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основная проблема заключалась в уровне игроков. Сборная России на ЧЕ-2020 заняла последнее, четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.