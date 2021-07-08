Владислав Третьяк: Не знаю, сможет ли МОК оплатить страховку игрокам из НХЛ для участия в ОИ-2022

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал переговоры с НХЛ об участии игроков лиги в зимних Олимпийских играх-2022, которые пройдут в Пекине.

«Переговоры идут, но пока сложно. Гэри Бэттмен выступил, что там большие условия. Приедут много игроков, представляете, какие у них контракты? Их надо страховать, там очень большая сумма. Международная федерация не потянет это, потому что там очень большая сумма. Это очень большие деньги, и я не знаю, сможет ли МОК выделить такую сумму. Потому что у МОК с деньгами не так все хорошо, видите, на Играх в Токио фактически не будет зрителей из-за этой пандемии, есть свои проблемы», - приводит «Р-Спорт» слова главы ФХР.

Напомним, что игроки Национальной хоккейной лиги выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 годы.

В июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты примут участие в ОИ-2022 и 2026 годов при условии с МОК и ИИХФ.