Буре назначен спецпредставителем ФХР по международным делам

Чемпион мира Павел Буре назначен специальным представителем ФХР по международным делам.

Как сообщает официальный сайт организации, 50-летний специалист будет курировать международные отношения, представлять интересы Федерации хоккея России во всех зарубежных инстанциях. Кроме того, Буре должен представлять Россию в Совете ИИХФ, если его изберут в этот орган.

«Для меня назначение на эту должность стало важным событием. Каждый день своей игровой карьеры я старался приносить пользу российскому хоккею, как спортсмен, а с сегодняшнего дня буду делать это в качестве спецпредствителя федерации по международным делам. Постараюсь сделать все возможное, чтобы усилить наш хоккей, применить свой опыт и знания. Впереди много событий, главным из которых станут Олимпийский игры в Пекине», - приводит пресс-служба ФХР слова призера Олимпийских игр.

Добавим, что Буре включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.