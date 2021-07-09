«Ак Барс» продлил контракт с Зариповым

Казанский «Ак Барс» объявил о продлении контракта с нападающим Данисом Зариповым до окончания следующего сезона.

Капитан отправляется в очередное плавание pic.twitter.com/Mp2BgMnhZL — ХК Ак Барс (@hcakbars) July 9, 2021

«Рад возможности продолжить карьеру в клубе и республике, которые могу назвать родными для себя. Благодарен руководству за оказанное доверие и сделаю все возможное, чтобы в следующем сезоне мы пришли к своей цели. У меня есть силы и эмоции, вместе с командой я хочу еще раз поднять над головой Кубок Гагарина. Уверен, что нашему коллективу по силам любые вершины», - приводит слова Зарипова пресс-служба «Ак-Барса»

Добавим, что в прошлом сезоне 40-летний хоккеист набрал 23 (7+16) очка в 35 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и провел пять игр в Кубке Гагарина.