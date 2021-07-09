СМИ: Капризов вернется в ЦСКА, если не подпишет новый контракт с «Миннесотой»

Российский хоккеист Кирилл Капризов может вернуться в ЦСКА, если не договорится с «Миннесотой» по поводу нового контракта.

«Клуб по-прежнему хочет очень длинный контракт, сторону Кирилла это не интересует. Пока «Миннесота» считает, что все хотят подписать с ней восьмилетний контракт, это их желание. Подписание контракта с ЦСКА возможно», - приводит ТАСС слова своего источника.

Одним из факторов, которые могут повлиять на решение нападающего может стать Олимпиада в Пекине, об участии в которой игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по-прежнему нет договоренности.

Напомним, что 24-летний хоккеист в текущем сезоне сыграл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф Кубка Стэнли Капризов забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу в трех играх.