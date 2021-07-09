Нападающий сборной России Михаил Григоренко: Мы дали Канаде слишком много свободного пространства

Нападающий сборной России Михаил Григоренко рассказал, в чем видит причины поражения национальной команды от сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира (1:2 ОТ).

«Матч вышел тяжелым, но в какой-то момент мы начали играть осторожно. Особенно после второго периода, когда уже повели в счете. Дали Канаде слишком много свободного пространства. Ментально не справились. Не справились до конца с давлением, боялись ошибиться и чересчур часто откатывались назад. Мы отошли от своей игры, хотя по ходу турнира действовали совсем не так», - приводит слова Григоренко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная Канада в результате стала победителем чемпионата мира, который прошел в этом году в латвийской Риге.