КХЛ возьмет паузу на месяц на время Олимпиады-2022 в Пекине

Континентальная хоккейная лига представила календарь на грядущий сезон-2021/2022.

По информации официального сайта КХЛ, регулярный чемпионат начнется 1 сентября матчем за Кубок Открытия между омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Каждый из 24 клубов лиги проведет по 56 матчей: по два против всех (46 матчей) и еще десять игр внутри своей конференции. Завершится регулярный чемпионат 1 марта.

Турнир возьмет паузу на месяц (с 23 января по 22 февраля 2022 года) в связи с зимними Олимпийским играми Пекине. ОИ пройдут с 4 по 20 февраля.

Кроме того, КХЛ сообщила, что владивостокский «Адмирал» сыграет в дивизионе Чернышева, «Куньлунь» – в дивизионе Харламова. Нижегородское «Торпедо» займет место в дивизионе Боброва, Череповецкая «Северсталь» переместится в дивизион Тарасова.