Кори Перри: В «Монреале» нет никаких группировок - вы это видели

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Кори Перри рассказал о своих планах на ближайшее будущее после поражения в финале Кубка Стэнли со счетом 1:4 от «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Да, в следующем году я буду играть в хоккей. Я все еще могу показывать хорошую игру. Я хотел бы вернуться, чтобы увидеть Монреаль таким, какой он есть на самом деле.

У Монреаля определенно светлое будущее, и я надеюсь стать его частью.

Члены команды очень близки друг к другу. Это был необычный год, ребятам действительно не повезло, но в раздевалке вы видели, как ребята ладят. В команде нет группировок. Вы видели это на льду», - цитирует Перри журналист Sportsnet Эрик Энджелс на своей странице в Twitter.

В прошлом сезоне 36-летний нападающий провел 49 матчей в регулярном чемпионате, набрав 21 (9 + 12) очко с полезностью «-4». В плей-офф у Перри 22 встречи, 10 (4 + 6) очков и »-5» полезности.