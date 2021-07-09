ЦСКА подписал новый контракт с Гилмором

Канадский защитник Джон Гилмор подписал новый контракт с московским ЦСКА.

Об этом информирует официальный сайт армейцев. О сроке нового соглашения с 28-летним хоккеистом не сообщается. Гилмор пополнил состав ЦСКА в середине декабря прошлого года. Ранее североамериканский хоккеист выступал за команды НХЛ и АХЛ.

В минувшем сезоне КХЛ Гилмор провел 29 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «+5». ЦСКА уступил в финале Кубка Гагарина омскому «Авангарду» (2-4).