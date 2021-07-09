Мичков вошел в состав сборной России на Кубок Глинки/Гретцки

Тренерский штаб юниорской сборной России во главе с Владимиром Филатов опубликовал список хоккеистов, которые будут готовится к Кубку Глинки/Гретцки.
В список вошли 32 игрока:
Вратари: Сергей Иванов (СКА), Егор Корзин («Спартак»), Сергей Мурашов («Локомотив»), Максим Ерёменко («Динамо»).
Защитники: Артем Барабоша, Кирилл Волков, Артем Дуда (все — ЦСКА), Михаил Гуляев (“Авангард”), Никита Евсеев (“Спутник”), Кирилл Кудрявцев, Андрей Малявин (оба — “Локомотив”), Егор Никитин, Владислав Сапунов (оба — “Динамо”), Иван Ремезовский (СКА), Артем Проничкин (“Трактор”), Адель Сафин (“Ак Барс”).
Нападающие: Даниил Бут, Перевалов Александр, Илья Роговский (все — “Локомотив”), Даниил Давыдов, Семен Синяткин (оба — “Динамо” СПб), Иван Демидов, Матвей Мичков, Даниил Ларькин (все — СКА), Руслан Газизов, Иван Мирошниченко, Тимур Муханов, Глеб Трикозов, Егор Ядыкин (все — “Авангард”).