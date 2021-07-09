ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
09 июля 23:43
автор: Александр Поволоцкий

Известны соперники «Сиэтла» по первым в истории клуба предсезонным матчам

«Кракен» проведет все игры на выезде.

Новичок НХЛ «Сиэтл» определился с соперниками по первым в истории клуба предсезонным матчам.

Как сообщает TSN, 26 сентября «Кракен» сыграют с «Ванкувером» в Спокане, 1 октября в Эверетте с «Эдмонтоном», а 2-го числа в Кенте с «Калгари».

Отметим, что домашняя арена «Сиэтла» сейчас находится на реконструкции. Генеральный директор клуба Тод Лейвеке уверен, что первые игры на своем льду команда проведет в середине октября.

«Эти игры представляют собой возможность впервые увидеть наш состав вне тренировочного лагеря», - заявил генеральный менеджер »Кракен» Рон Фрэнсис.

Напомним, что главным тренером «Сиэтла» назначен Дэйв Хекстол. Драфт расширения состоится 21 июля, где новый клуб для комплектования собственного состава выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме «Вегаса».

источник: TSN
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Летние Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителейPeugeot 9X8 – дикая кошка для «Ле-Мана»Сборная Аргентины вышла в финал Кубка АмерикиРоберто Карлос рассказал, что в "Реале" думают о ДзюбеВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаЧерчесов не стал молчать после увольнения
За Англию — родные стены, за Италию — весь остальной мир. Кто победит в финале Евро-2020
В воскресенье 11 июля на «Уэмбли» состоится главный матч чемпионата Европы.
Почему Порье должен победить Макгрегора. Аргументы в пользу американца
«Плеймейкер» разбирает козыри Дастина Порье в предстоящем 11 июля в Лас-Вегасе главном бою UFC 264 против Конора Макгрегора.
«Локомотив» впервые сыграет в день гибели команды, «Торпедо» вернули на Запад, под Олимпиаду выделили месяц
Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь нового сезона.
Куда податься Черчесову? Варианты трудоустройства героя ЧМ-2018
Черчесов покинул сборную, и главная интрига сегодня для российских болельщиков, кто возглавит команду после него. Между тем интересно поразмышлять, где может оказаться сам Станислав Саламович.
Порье — Макгрегор и другие бои UFC 264. Расклад и лучшие ставки
В ночь на 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет масштабное бойцовское событие, хедлайнерами которого станут Дастин Порье и Конор Макгрегор. «Плеймейкер» представляет их третий поединок (пока счет личных встреч американца и ирландца 1-1) и другие важные бои UFC 264.
У Англии круче состав, у Италии — качество игры. Расклад на финал Евро-2020
11 июля в Лондоне будет определен победитель чемпионата Европы. Сравниваем англичан и итальянцев.
«Теперь нужен Семин или Карпин». Игнатьев — о том, кто возглавит сборную после отставки Черчесова
Заслуженный тренер России Борис Игнатьев высказал «Плеймейкеру» свое мнение об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренер сборной России.
Черчесов мог уйти героем, а ушел человеком, для которого деньги дороже доброго имени
РФС и Станислав Черчесов приняли решение о прекращении сотрудничества. Это означает, что у сборной России будут новый главный тренер и новый штаб.
«Маккели находился в идеальной позиции для принятия решения, но ошибся». Судья Николаев — о пенальти в полуфинале Англия — Дания
Российский футбольный арбитр Алексей Николаев поделился с «Плеймейкером» мнением о ключевом эпизоде второго полуфинала Евро-2020 между англичанами и датчанами.
Данни убил Данию. Реакция на решение голландского судьи, которое навсегда войдет в историю футбола
Решающий гол в полуфинале Евро Англия – Дания (2:1) был забит в дополнительное время с сомнительного пенальти. Это вызвало бурю эмоций и комментариев.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика