Известны соперники «Сиэтла» по первым в истории клуба предсезонным матчам

Новичок НХЛ «Сиэтл» определился с соперниками по первым в истории клуба предсезонным матчам.

Как сообщает TSN, 26 сентября «Кракен» сыграют с «Ванкувером» в Спокане, 1 октября в Эверетте с «Эдмонтоном», а 2-го числа в Кенте с «Калгари».

Отметим, что домашняя арена «Сиэтла» сейчас находится на реконструкции. Генеральный директор клуба Тод Лейвеке уверен, что первые игры на своем льду команда проведет в середине октября.

«Эти игры представляют собой возможность впервые увидеть наш состав вне тренировочного лагеря», - заявил генеральный менеджер »Кракен» Рон Фрэнсис.

Напомним, что главным тренером «Сиэтла» назначен Дэйв Хекстол. Драфт расширения состоится 21 июля, где новый клуб для комплектования собственного состава выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме «Вегаса».