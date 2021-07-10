«Стало ли для меня неожиданностью, что Андрей стал MVP плей-офф? Нет». Отец Василевского - о сыне

Андрей Василевский-старший отреагировал на вручение его сыну, голкиперу «Тампы-Бэй» Андрею Василевскому награды MVP плей-офф Кубка Стэнли.

«Стало ли для меня неожиданностью, что Андрей стал MVP плей-офф? Нет. Я был бы рад, если бы и Никитке Кучерову дали „Конн Смайт“. Но он, как оказалось, играл со сломанным ребром, так что если бы он до самого конца плей-офф забивал и отдавал, то ему бы дали. Он тоже этого заслуживает. Насколько я знаю, у любой команды после плей-офф половина игроков переломанные», - приводит слова Василевского-старшего Sport24.

Напомним, что «молнии» завоевали Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Монреаль» со счетом 4-1. «Лайтнинг» выиграли трофей во второй рогд подряд.