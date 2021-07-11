Ти Джей Оши: Надеюсь, что я смогу остаться в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился своими мыслями о возможном переходе в «Сиэтл Кракен» в рамках расширения лиги.

«Я из столицы. Это то место, где я хочу быть, это то место, где я хотел бы остаться. Я совершенно уверен, что доказал руководству, что я должен оставаться в клубе, и, надеюсь, они увидят, что я достаточно ценен, чтобы защитить меня в драфте расширения. Но эти драфты всегда сложны, потому что каждый сезон теряешь товарищей по команде, а это всегда самая сложная часть. Я надеюсь, что останусь, но сейчас сложно с кем-то попрощаться», - цитирует слова Оши официальный сайт НХЛ.