Коннор Макдэвид: Нужно время, чтобы прийти в себя

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился своим мнением о быстром завершении плей-офф «нефтяников» и завершении сезона.

«Поначалу я действительно не хотел, чтобы плей-офф заканчивался. И когда это происходит, нужно время, чтобы восстановиться. Но проходит еще какое-то время, и ты снова готовы к игре.

Сейчас сезон закончился, Кубок был вручен, и все внимание уже переключается на следующий сезон. Все готовятся к полноценному следующему розыгрышу», - цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в первом раунде плей-офф «Ойлерз» проиграли «всухую» «Виннипег Джетс». С момента дебютного сезона Макдэвида в НХЛ (2015/16) «Эдмонтон» выиграл всего одну кубковую серию.

Макдэвид сыграл 56 матчей в чемпионате 2020/2021 и набрал 105 (33 + 72) очков с полезностью +21. В плей-офф канадский нападающий сыграл в четырех встречах, забив один мяч и отдав три результативные передачи.