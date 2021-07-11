Марков дисквалифицирован РУСАДА на полтора года года и не может работать в «Витязе»

Бывший защитник »Монреаля» Андрей Марков получил дисквалификацию от Российского антидопингового агентства.

Как сообщает журналист Павел Лысенков в своем телеграм-канале, экс-хоккеисту сборной России было поставлено три флажка в системе АДАМС. В ней ведется информация о местонахождении спортсменов, результатах допинг-тестов, разрешениях на терапевтическое использование запрещенных средств.

«В апреле прошлого года я завершил карьеру. Это разлетелось в новостях по всему миру, но, оказывается, я должен был РУСАДА уведомить официальным письмом, что я завершил, я не знал об этом, меня никто не предупредил. И вот РУСАДА поставило мне еще один флажок. При этой дисквалификации я не могу работать даже массажистом, даже коньки не могу точить или воду в раздевалку приносить. У меня дети занимаются хоккеем в ДЮСШ, и я не знаю, могу ли даже своих сыновей тренировать, наверное, это тоже под запретом», - цитирует чемпиона мира «Матч ТВ».

Добавим, что в мае Марков вошел в тренерский штаб Юрия Бабенко в подмосковном «Витязе». В начале июля стало известно, что его место занял Александр Бойков.