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11 июля 23:41
автор: Александр Поволоцкий

Клубы НХЛ запрашивали у «Сент-Луиса» медицинскую историю Тарасенко

Россиянин перешел в «Блюз» в 2013 году, подписав восьмилетний контракт на 60 миллионов долларов.

«Сент-Луис» предоставил информацию нескольким клубам Национальной хоккейной лиги об истории травм российского нападающего Владимира Тарасенко.

Как сообщает в своем твиттере журналист Давид Паньотта, «блюзмены» ведут переговоры о возможном обмене 29-летнего форварда. За свою карьеру в НХЛ Тарасенко перенес три операции на плече. Хирургическое вмешательство потребовалось в 2018, 2019 и 2020 годах.

Ранее в СМИ сообщалось, что Владимир попросил »Сент-Луис» об обмене.

В минувшем сезоне россиянин сыграл 28 матчей, в которых набрал 16 (6+10) очков при показателе полезности «-15».

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