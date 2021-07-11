Клубы НХЛ запрашивали у «Сент-Луиса» медицинскую историю Тарасенко

«Сент-Луис» предоставил информацию нескольким клубам Национальной хоккейной лиги об истории травм российского нападающего Владимира Тарасенко.

Как сообщает в своем твиттере журналист Давид Паньотта, «блюзмены» ведут переговоры о возможном обмене 29-летнего форварда. За свою карьеру в НХЛ Тарасенко перенес три операции на плече. Хирургическое вмешательство потребовалось в 2018, 2019 и 2020 годах.

Ранее в СМИ сообщалось, что Владимир попросил »Сент-Луис» об обмене.

В минувшем сезоне россиянин сыграл 28 матчей, в которых набрал 16 (6+10) очков при показателе полезности «-15».