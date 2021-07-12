Капризов отклонил два предложения «Миннесоты»

Российский форвард Кирилл Капризов и его агент отклонили два предложения «Миннесоты» по новому контракту.

«Как сообщает инсайдер Майк Руссо, «Миннесота» сделала предложения на семь лет с зарплатой 8,5 или 8 миллионов долларов за сезон. И на восемь лет с зарплатой около 9 миллионов в год. Оба предложения были отклонены», - говорится в сообщении Telegram-канала НХЛ со ссылкой на журналиста Athletic Майкла Руссо.

Ранее сообщалось, что Капризов может вернуться в ЦСКА, если не договорится с «Миннесотой» по поводу нового контракта. Еще одним из факторов, который может повлиять на нападающего станет Олимпиада в Пекине, решение об участии в которой игроков из НХЛ по-прежнему нет договоренности.

Напомним, что 24-летний хоккеист в текущем сезоне сыграл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф Кубка Стэнли Капризов забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу в трех играх.