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12 июля 16:11
автор: Александр Поволоцкий

РУСАДА прокомментировало дисквалификацию Маркова

Экс-защитник «Монреаля» завершил карьеру в апреле 2020 года.

Российское антидопинговое агентство прокомментировало свое решение дисквалифицировать экс-хоккеиста Андрея Маркова на полтора года после завершения его игровой карьеры.

В РУСАДА отметили, что бывший спортсмен сам решил раскрыл обстоятельства вынесения решения, поэтому в агентстве решили дать правовой комментарий по этому поводу.

«Спортсмену инкриминировалось нарушение правил доступности для тестирования (три пропущенных теста). В соответствии с положениями антидопинговых правил и Международного стандарта по тестированию и расследованиям любое сочетание трёх пропущенных тестов и (или) непредоставление информации в течение 12 месяцев, совершённое спортсменом, состоящим в регистрируемом пуле, является нарушением антидопинговых правил. За весь период нахождения в регистрируемом пуле тестирования (с 24.09.2018 г. по 07.08.2020 г.) фиксируется неоднократное (пять раз) нарушение правил доступности для тестирования со стороны спортсмена. Стандартная санкция за нарушение правил доступности составляет два года дисквалификации. Тем не менее, юрисдикционный орган встал на сторону спортсмена и сократил срок дисквалификации, который составил 18 месяцев», — приводит заявление РУСАДА «Чемпионат».

В агентстве подчеркнули, что официальное заявление о завершении игровое карьеры было направлено Марковым в только после получения четвертого флажка.

Добавим, что бывший защитник сборной России получил дисквалификацию по итогам слушания, которое состоялось 29 июня. В мае Марков вошел в тренерский штаб Юрия Бабенко в подмосковном «Витязе». В начале июля стало известно, что его место занял Александр Бойков.

источник: Чемпионат.com
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