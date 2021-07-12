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12 июля 16:51
автор: Александр Поволоцкий

Бывшая глава РУСАДА: Агентство не могло узнать, что Марков завершил карьеру, если он его не уведомил

Бывший игрок «Динамо» был отстранен от спорта 29 июня.

Бывшая руководитель РУСАДА Анна Анцелиович отреагировала на полуторагодичную дисквалификацию хоккеиста Андрея Маркова по завершении его карьеры.

«Если к нему пришли, это значит, что у него была информация в системе АДАМС, которую он, наверное, ранее предоставил, а затем заявил прессе, что ушел из спорта. Но так как он предоставлял информацию в системе АДАМС, он знал, что о завершении карьеры он должен уведомить антидопинговую организацию. Как она может узнать, что он завершил карьеру? Она должна получить от него официальное уведомление. Без этого спортсмен не считается ушедшим из спорта. Поэтому к нему пришли, и, не найдя его, они посчитали, что это пропущенный тест, и дисквалифицировали его», — приводит Sport24 слова экс-главы организации.

Ранее в РУСАДА отметили, что получили уведомление от бывшего игрока сборной России после четвертого флажка (нарушения). В мае Марков вошел в тренерский штаб подмосковного «Витязе», но из-за дисквалификации его место занял Александр Бойков.

источник: Sport24.ru
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