Четыре клуба НХЛ проявляют интерес к Тарасенко

Четыре клуба Национальной хоккейной лиги интересуются российским форвардом «Сент-Луиса» Владимиром Тарасенко, в случае его ухода из стана «блюзменов».

По информации газеты St. Louis Post-Dispatch, речь идет о командах «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз». Ранее сообщалось, что Тарасенко запросил у руководства «Сент-Луиса» обмен в другую команду. Его контракт с «блюзменами» заканчивается после сезона 2022/2023.

Накануне ряд СМИ опубликовали информацию о том, что несколько клубов НХЛ запросили информацию о травмах 29-летнего форварда.

Напомним, что Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. В минувшем сезоне он провел 28 игр и набрал 16 очков (6+ 10).