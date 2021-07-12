Василевский надел «Конн Смайт Трофи» на голову во время чемпионского парада (видео)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проводит чемпионский парад в честь победы в розыгрыше Кубка Стэнли-2021.
Хоккеисты и тренерский штаб команды катается по заливу на катерах. В мероприятии принимают участие российские игроки «Тампы».
Судя по ролику в твиттере Sportsnet, голкипер Андрей Василевский взял на торжества награду самому ценному игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи». Во время парада вратарь надел приз себе на голову.
Vasy wearing the Conn Smythe as a hat. 😅 #GoBolts pic.twitter.com/eaiQ1o7m0n— Sportsnet (@Sportsnet) July 12, 2021