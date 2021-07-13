Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2021/22 начнется в октябре

Пресс-служба НХЛ сообщила, что следующий регулярный чемпионат НХЛ-2021/22 начнется в октябре.

Отмечается, что руководство лиги провело встречу с генеральными менеджерами команд, в ходе которой стало известно, что регулярный сезон-2021/22 начнется в октябре и закончится в апреле, после чего состоится розыгрыш Кубка Стэнли, финал которого запланирован на июнь. В лиге надеются на возвращение к традиционному 82-матчевому формату.

Напомним, что сезон-2019/20 был прерван в марте из-за пандемии коронавируса на стадии регулярного чемпионата и возобновился 1 августа матчами плей-офф. Все встречи проходили без зрителей в «пузыре» - в Торонто и Эдмонтоне. Минувшая «регулярка» в формате 56 матчей для каждой из команд и плей-офф проходили внутри четырех дивизионов до финалов конференций.