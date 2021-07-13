Алекксандр Романов: Было очень приятно забить Василевскому в столь ответственный момент

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов поделился мнением о голкипере «Тампы-Бэй» Андрее Василевском, а также прокомментировал количество игрового времени, полученного им в финальной серии плей-офф НХЛ.

«Гол Василевскому? Было очень приятно забить такому сильному вратарю в столь ответственный момент. Если честно, то больше испытывал чувство шока, нежели радости. Эмоции у меня, как у молодого игрока, просто зашкаливали.

Конечно, хотелось побольше сыграть в финале. Считаю, что был полностью готов, рвался в бой и горел желанием в любую секунду помочь своей команде, выйти на лед и сыграть. Но все решает тренерский штаб, а мы исполняем тренерскую установку», - приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Напомним, «Лайтнинг» в финальной серии плей-офф НХЛ обыграли «Монреаль Канадиенс» (4-1), выиграв трофей второй год подряд.