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13 июля 10:50
автор: Степан Шереметьев

Дацюк сделал заявление по поводу продолжения карьеры

Форвард выступает за «Автомобилист».

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк обратился к болельщикам клуба и рассказал о своем будущем.

«Дорогие болельщики! Я благодарен вам за поддержку, которую я чувствую на протяжении моей очень долгой карьеры, искренне хочу быть с вами честным и не обмануть ваши ожидания!

Сейчас передо мной стоит непростой выбор - что делать дальше. Хоккей - это моя жизнь, я наслаждаюсь каждым моментом, проведённым на льду, и очень хочу и дальше приносить пользу родной команде «Автомобилист» в качестве игрока. Но в то же время, я задаю самому себе вопросы: «Буду ли я готов полноценно отыграть еще один сезон? Позволит ли мне сделать это мой организм?»

В настоящий момент совместно с тренерским штабом мы приняли решение об индивидуальном плане моей подготовки к сезону 2021-2022. В конце августа, пройдя этот определенный и фундаментальный период подготовки, я пойму, смогу ли я продолжить карьеру и вновь выйти на лед в красном джерси «Автомобилиста» перед родными болельщиками», - приводит слова Дацюка официальный сайт екатеринбургского клуба.

В минувшем сезоне КХЛ 42-летний форвард провел 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 35 (12+23) очков. В пяти встречах плей-офф Дацюк забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Павел является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.

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