Директор «Автомобилиста»: Клуб готов дать Дацюку необходимое время для принятия решения

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о будущем в команде нападающего Павла Дацюка.

«Мы с глубоким уважением относимся к Павлу Дацюку - живому символу уральского хоккея. Всей своей карьерой Павел заслужил право определять свои спортивные и жизненные цели и приоритеты. Наш клуб готов предоставить Павлу необходимое время для принятия решения о продолжении выступлений в качестве действующего хоккеиста.

Тренерский штаб „Автомобилиста“ прекрасно знаком с возможностями Дацюка и на данный момент прорабатывает оба возможных сценария формирования игровых сочетаний в линии атаки команды», - приводит слова Рябкова официальный сайт екатеринбургского клуба.

В минувшем сезоне КХЛ 42-летний форвард провел 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 35 (12+23) очков. В пяти встречах плей-офф Дацюк забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Павел является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.