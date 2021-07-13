Форвард сборной Швеции Петтерссон перешел в «Спартак»

Пресс-служба московского «Спартака» объявила о подписании нападающего сборной Швеции Эмиля Петтерссона.

Отмечается, что красно-белые заключили с 27-летним хоккеистом однолетний контракт.

Напомним, что Петтерссон является действующим чемпионом Швеции в составе клуба «Векше Лейкерс», в сезоне-2020/21 стал лучшим бомбардиром команды, набрав в 66 матчах чемпионата и плей-офф 55 (24+31) очков.

Также в сезоне-2020/21 новичок «Спартака» с успехом выступал за сборную Швеции, набрав 4 (2+2) очка в шести матчах и был кандидатом на участие в чемпионате мира.