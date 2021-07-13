Максим Сушинский: Для «Автомобилиста» возможный уход Дацюка будет огромной потерей

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о заявлении Павла Дацюка о продолжении карьеры.

«В этой ситуации все зависит исключительно от Паши. Если чувствует в себе силы сыграть достойно и не опозориться, то можно продолжать карьеру.

К сожалению, в этом возрасте тяжело набрать нужные кондиции. Но лучше Дацюк с такими кондициями, чем молодые ребята. Для «Автомобилиста» возможный уход Паши будет огромной потерей. Он - лидер команды. Ребята тянутся за ним, смотрят на его мастерство: как ведет себя в раздевалке. Такому хоккеисту будет очень сложно найти замену. С другой стороны, у Дацюка есть будущее в «Автомобилисте» и после завершения карьеры - наверняка у него есть определенный план», - приводит слова Сушинского «Чемпионат».

В минувшем сезоне КХЛ 42-летний форвард провел 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 35 (12+23) очков. В пяти встречах плей-офф Дацюк забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Павел является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта», чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.