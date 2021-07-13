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13 июля 21:29
автор: Александр Поволоцкий

Уил станет самым дорогим игроком «Ак Барса»

Минувший сезон хоккеист провел в АХЛ, играя за фарм-клуб «Монреаля».

Казанский «Ак Барс» подписал контракт с канадским нападающим Джорданом Уилом.

Как сообщает пресс-служба клуба из Республики Татарстан, соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два года. На драфте НХЛ-2010 канадец был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 70-м номером. В североамериканской лиге Уил играл за «королей», «Монреаль» и «Филадельфию».

По информации «Спорт-Экспресса», форвард будет получать в »Ак Барсе» 65 миллионов рублей за сезон. Таким образом, Уилл станет самым дорогим игроком в составе казанского клуба.

источник: «Спорт-Экспресс»
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