Агент Бучневича: Мы ждем квалификационное предложение от «Рейнджерс»

Хоккейный агент Тодд Даймонд, представляющий интересы форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича, рассказал о желании россиянина продлить контракт с клубом.

«Ожидаю, что скоро стартуют переговоры. Жду, что „Рейнджерс“ сделают квалификационное предложение, а дальше все зависит от генерального менеджера Криса Друри. Он может повлиять на то, каким будет контракт», - приводит слова Даймонда The Athletic.

Напомним, что этим летом 26-летний россиянин станет неограниченно свободным агентом.

За «Рейнджерс» Павел выступает с 2016 года. В прошедшем сезоне Бучневич в 54 матчах набрал 48 (20+28) очков. Это четвертый показатель среди форвардов «синерубашечников».