Демидов заключил новое соглашение с «Сибирью»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов заявил, что защитник Николай Демидов подписал новый контракт с новосибирским клубом.

«Мы пообщались с Демидовым. Все прекрасно. Никаких вопросов нет. Парень готов работать, мы с ним готовы работать. Надеюсь, что все мысли об уходе из „Сибири“ в прошлом. Он игрок нашей команды, контракт подписан», - приводит слова Мартемьянова Sport24.

В прошлом сезоне КХЛ Демидов провел 22 матча и набрал 2 (1+1) очка. «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции и не пробилась в плей-офф.