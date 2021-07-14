«Адмирал» презентовал новый логотип (видео)

ХК «Адмирал» в преддверии своего возвращения в КХЛ представил новый логотип.
Отмечается, что если раньше на нем был изображен синий штурвал, то теперь он представляет собой звезду с якорем внутри.
Напоним, дальневосточники выступали в КХЛ с сезона-2013/14, лучшим достижением был выход в первый раунд плей-офф.
Прошлый сезон клуб пропустил из-за пандемии коронавируса.
«Адмирал» стартует в новом сезоне 1 сентября гостевым матчем против «Спартака».
New logo pic.twitter.com/3yB44D8Uxp— ХК Адмирал (@hcadmiral) July 14, 2021