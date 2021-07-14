Сергей Федоров - новый главный тренер ЦСКА

Сергей Федоров назначен главным тренером ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев. На этой должности специалист заменил Игоря Никитина.

Федоров работает в ЦСКА с 2012 года, с 2013 года входит в наблюдательный совет клуба.

В составе сборной России Сергей Федоров становился трехкратным чемпионом мира, серебряным (1998 г.) и бронзовым (2002 г.) призером Олимпийских игр, чемпионом СССР (1987-1989 гг.), Обладателем Кубка Стэнли (1997 г, 1998, 2002).

Как игрок, он начал свою спортивную карьеру в ЦСКА в 1986 году. С 1990 года выступал за «Детройт Ред Уингз». После ухода из клуба в 2003 году он играл за «Анахайм Майти Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Федоров завершил карьеру игрока в 2012 году в Континентальной хоккейной лиге в Магнитогорском «Металлурге».