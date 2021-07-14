Президент ЦСКА - об увольнении Никитина: Никакого конфликта нет, причина - результат сезона

Президент армейцев Игорь Есмантович рассказал на чем основывалось решение о смене главного тренера московской команды.

«Никакого конфликта с Никитиным нет. Сегодня прошло собрание наблюдательного совета, посвященное прошедшему сезону. При обсуждении было принято решение о назначении главного тренера. Главная причина – результат сезона. Для ЦСКА всегда задача стоит занимать первое место, команда этого не сделала», - цитируют «РИА Новости» руководителя армейцев.

Напомним, что 14 июля ЦСКА объявил о назначении Сергея Федорова на пост главного тренера команды.

Добавим, что в минувшем сезоне армейцы со счетом 2-4 уступили в финальной серии Кубка Гагарина омскому «Авангарду».