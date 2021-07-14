Игорь Есмантович: Федоров человек с большим жизненным бэкграундом, посвященным хоккею

Президент ЦСКА Игорь Есмантович назвал причины, по которым клуб решил назначить Сергея Федорова главным тренером команды.

«Сергей Викторович – опытный человек с большим жизненным бэкграундом, посвященным хоккею. Он прошел от школы Виктора Тихонова до трех Кубков Стэнли. Мы понимаем, что тенденциозно хоккей движется в сторону агрессивности, в сторону маленьких площадок. Здесь Сергею Викторовичу опыта не занимать. Это было основным критерием при назначении главным тренером. Желаю ему удачи, и, надеюсь, вместе с ним мы выиграем Кубок Гагарина. Задача у ЦСКА может быть только одна», - приводят слова руководителя московского клуба «РИА Новости».

Напомним, что 14 июля ЦСКА объявил о том, что Федорова стал главным тренером команды. Он сменил на этом посту Игоря Никитина.

Добавим, что в мае Федоров был назначен главным менеджером армейцев. С 2017 года должность была упразднена и он входил в наблюдательный совет клуба.