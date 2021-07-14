СМИ: Уход Никитина из ЦСКА не связан с потенциальным приглашением тренера в сборную России.

ЦСКА увольнял Игоря Никитина с поста главного тренера команды не из-за того, что специалист может войти в штаб сборной России.

По информации «Спорт-Экспресса», причиной ухода 48-летнего специалиста стало поражение армейцев в финале Кубка Гагарина от омского «Авангарда» (2-4 в серии). Решение принял наблюдательный совет ЦСКА. Ранее эту же причину назвал президент клуба Игорь Есмантович.

Добавим, что Никитин возглавил ЦСКА в мае 2017 года. С ним клуб один раз выиграл Кубок Гагарина и трижды Кубок континента.