Михайлов - о назначении Федорова в ЦСКА: Грамотное и взвешенное решение, Сергей знает клуб изнутри

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение ЦСКА о назначении Сергея Федорова на пост главного тренера команды.

«Назначение Федорова - это грамотное и взвешенное решение. Сергей - очень опытный: много выступал на разных уровнях, знает команду изнутри, выполнял некоторые задания внутри клуба. Да что тут говорить - человек с огромным авторитетом, да и просто выдающийся хоккеист», — цитирует «Чемпионат» члена наблюдательного совета ЦСКА.

Напомним, что 14 июля ЦСКА объявил о том, что Федорова стал главным тренером команды. Он сменил на этом посту Игоря Никитина.

Добавим, что Федоров в составе ЦСКА трижды выигрывал чемпионат СССР.