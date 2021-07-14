Федоров - о назначении главным тренером ЦСКА: Это новый вызов, к которому я готов

Новый главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал свое назначение назначение на должность наставника армейского клуба.

«Команда на будущий сезон сформирована. Тренерский штаб сохраняется. Нам всем и мне есть что доказывать. Перед нами поставлены четкие задачи. Безусловно, для меня это назначение — неожиданная новость. Но это новый вызов, к которому я готов. Я как профессиональный спортсмен, патриот ЦСКА, не мог отказаться. Я не привык отступать», — цитируют специалиста «РИА Новости».

Напомним, что 14 июля ЦСКА объявил о том, что Федорова стал главным тренером команды. Он сменил на этом посту Игоря Никитина.

Добавим, что в мае Федоров был назначен главным менеджером армейцев. С 2017 года должность была упразднена и он входил в наблюдательный совет клуба.