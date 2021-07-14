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14 июля 18:04
автор: Александр Поволоцкий

Федоров - о назначении главным тренером ЦСКА: Это новый вызов, к которому я готов

В составе ЦСКА специлист трижды выигрывал чемпионат СССР.

Новый главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал свое назначение назначение на должность наставника армейского клуба.

«Команда на будущий сезон сформирована. Тренерский штаб сохраняется. Нам всем и мне есть что доказывать. Перед нами поставлены четкие задачи. Безусловно, для меня это назначение — неожиданная новость. Но это новый вызов, к которому я готов. Я как профессиональный спортсмен, патриот ЦСКА, не мог отказаться. Я не привык отступать», — цитируют специалиста «РИА Новости».

Напомним, что 14 июля ЦСКА объявил о том, что Федорова стал главным тренером команды. Он сменил на этом посту Игоря Никитина.

Добавим, что в мае Федоров был назначен главным менеджером армейцев. С 2017 года должность была упразднена и он входил в наблюдательный совет клуба.

источник: «РИА Новости»
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