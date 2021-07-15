Фетисов прокомментировал назначение Федорова в ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой, депутат Госдумы России Вячеслав Фетисов поделился своим мнением о назначении Сергея Федорова на пост главного тренера ЦСКА.

«Поздравляю Сергея Викторовича с назначением! Уверен, из него выйдет хороший тренер. Личные характеристики Федорова давно всем известны. Думаю, он не просто согласился на должность главного тренера ЦСКА. Наверняка ему есть что предложить команде», - цитирует Фетисова «Чемпионат».

Депутат рассказал об опасениях болельщиков по поводу отсутствия у Федорова опыта работы главным тренером.

«Одно дело - пригласить тренера со стороны, другое - пригласить человека, который полностью разбирается в том, что происходит в ЦСКА», - сказал он.

Игорь Никитин возглавлял ЦСКА с 2017 года. За это время он успел выиграть с командой первый в истории Кубок Гагарина в сезоне 2018/19.